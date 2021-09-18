紅襪左投賽爾的滑球非常厲害。（MLB臉書）

波士頓紅襪在本周末系列賽重新穿上Nike特別城市版球衣，引來球迷兩極化批評。這套特別版球衣是黃色，對於一些死忠球迷來說，紅襪隊本就該是紅色，這套黃衣服實在不倫不類，有的人單純認為很醜，有的人直指Nike把籃球「球衣亂換配色」那套手法帶到棒球來。然而喜歡的人包括球員在內，希望以後有更多機會穿著特製球衣上場。

這套球衣是為了反映波士頓當地的特色，黃藍配色是參照「波士頓馬拉松」的主題色。2013年4月，波士頓馬拉松發生爆炸案，接近終點線的地方被人放置炸藥，造成3死、187傷。主謀之一當場遭警方擊斃，共犯沙尼耶夫(Dzhokhar Tsarnaev)被捕判處死刑，後來被美國聯邦第一巡迴上訴法院駁回死刑，改為終身監禁不得假釋，此案後來被改編為電影《愛國者行動》。

紅襪隊在2013年之後開始在每年4月換穿特別版球衣，上面繡著當地的電話區碼「617」象徵當地人的團結。因此有球迷抱怨：「我知道這是馬拉松配色，但是未免太醜了吧。」

無論如何，紅襪18日穿著黃色球衣以7-1戰勝金鶯，賞給金鶯本季第100敗，左投賽爾(Chris Sale)新冠肺炎痊癒後歸來，5局79球輕鬆摘下勝投。賽爾大半球季都在養傷，此戰他只有23顆快速球，多達40顆滑球。

美聯東區5支球隊光芒、紅襪、洋基、藍鳥都在搶奪季後賽門票，唯有金鶯是擺爛到底，成為美聯唯一的百敗球隊，與國聯西區的響尾蛇遙相呼應。