中職》新洋將可以來台了！ CDC核定專案申請 14:002021/09/18 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統一獅的新洋投鎖定過去曾效力樂天桃猿的霸能。（資料照，陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣因疫情進行邊境管制，導致中職各隊新洋將進不來，針對此事日前中職代表各球團向體育署提出專案申請，18日經中央疫情指揮中心核定通過。 以下是有關中華職業棒球大聯盟申請各球團外籍教練、選手入境來台事宜： 經聯盟代表各球團向教育部體育署提出專案申請，今日經中央疫情指揮中心核定通過。聯盟已立即通知各球團進行後續相關作業，同時，相關主管單位將會陸續通知外館協助辦理簽證事宜，以使各球團外籍教練、選手能夠順利入台。 #中華職棒 #CPBL #專案申請 #核定 #新洋將 也許您會感興趣 其他人正在看 體育熱門新聞 全運會》只打1球就贏！林昀儒兵不血刃摘桌球男單金牌 - 體育 MLB》紅襪變「黃襪」 球迷抱怨新球衣好醜 - 體育 NBA》不再跟湖人共用 快艇新主場開工奠基雙星出席 - 體育 中職》新洋將可以來台了！ CDC核定專案申請 - 棒球 MLB》惡意觸身球砸大谷？白襪教頭：都是主審的錯 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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