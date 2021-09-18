台灣因疫情進行邊境管制，導致中職各隊新洋將進不來，針對此事日前中職代表各球團向體育署提出專案申請，18日經中央疫情指揮中心核定通過。

以下是有關中華職業棒球大聯盟申請各球團外籍教練、選手入境來台事宜：

經聯盟代表各球團向教育部體育署提出專案申請，今日經中央疫情指揮中心核定通過。聯盟已立即通知各球團進行後續相關作業，同時，相關主管單位將會陸續通知外館協助辦理簽證事宜，以使各球團外籍教練、選手能夠順利入台。