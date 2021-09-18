中秋節連續假期第一天，天氣還算穩定，不過中午過後對流雲系發展，局部地區有大雨機率。中央氣象局發布大雨特報，高雄、屏東地區及花蓮山區有局部大雨發生機率。

氣象局提醒，受對流雲系影響，上述3地易有短延時強降雨，請民眾注意雷擊及強陣風。