中山分局員警拍攝一系列創意照片，配上宣導標語提醒防疫。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

中山分局員警拍攝一系列創意照片，配上宣導標語提醒防疫。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

中山分局員警拍攝一系列創意照片，配上宣導標語提醒防疫。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

中山分局員警拍攝一系列創意照片，配上宣導標語提醒防疫。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

中秋連假期間，北市警中山分局為避免民眾酒後駕車影響本身及其他用路人安全，針對重要幹道及提供飲酒場所周邊，編排取締酒後駕車路檢勤務，並加強機動巡邏攔查，希民眾切勿心存僥倖酒駕上路，以免得不償失。

另為防止八大行業規避查緝，變相與餐廳或私人會館結盟，外送女侍提供陪吃陪喝、飲酒作樂服務等情事，中山分局除定期執行擴大臨檢外，亦不定期編排勤務，稽查八大業者有無違規私下營業，造成防疫缺口。

中山分局長許頌嘉為凝聚向心力及體恤員警執勤辛苦，特請偵查隊美編依時下最夯的貼圖創作，融合警方各項重點工作，將各種治安維護、交通安全等圖像點綴在醫療口罩上，展現警察親民的形象，並分送給員警執勤時，可以「罩」起來，除展現團結力量氣勢，也可做為犯罪宣導。

為了讓執勤員警能有中秋氣氛，許頌嘉特別商請警友會支持採購中山區知名糕餅店月餅，分送給每一位同仁攜回過節應景，並由員警發揮創意拍攝一系列照片，加上宣導標語，讓民眾安心歡度中秋連續假期時，也能注意相關防疫規定。