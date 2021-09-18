根據財政部統計，2020年國人的遺產稅實徵案件9846件，男性被繼承人6219人，占比63.2％，是自2008年以來男性占比由72.3％，下降到63.2％，減少了9.1個百分點；女性占比則由2成8提高至3成7，兩性差距已經降至26.4個百分點。

但是遺產總額屬於男性繼承人還是較為高額，2020年遺產總額5548億元，屬於男性被繼承人者3994億元，近乎4000億元；但是屬於女性被繼承者，就僅只有1554億元，男性是女性將近2.6倍，男女的比重差異也有44個百分點。

財政部分析，顯示在職場上及家產繼承方面，或因男性占相對有利位置，致留有遺產者仍以男性居多數。

就拋棄繼承方面，女性拋棄繼承仍高達55.5％；男性則只有44.5％，高出11個百分點。就年齡來看，年邁的女性拋棄繼承仍比率較高，60到64歲女性拋棄繼承高達62.3％，