高雄市前鎮區每年中秋節發放愛心物資，當地民眾會排隊搶領，當地老人甚至會拿出各式「雜物」佔位排隊，包括大小不一的石頭、寶特瓶、塑膠袋、報紙等，路上就可見到整排「雜物」魚貫放置地上，有趣畫面在當地已見怪不怪，不少人笑說「前鎮每年中秋奇觀，鄉親們真的是太有秩序了」。

臉書「前鎮二手貨」日前發表幾張照片，照片中是當地一處橋梁上擺放著各式各樣的物品，包括大小形狀的石頭、寶特瓶、塑膠袋、報紙等等雜物，且該雜物還井然有序地排成一直行；原來真相曝光是當地老人用來排隊「佔位置」的標誌，據悉是因為當地每年中秋節都會發放愛心物資，具領取資格的民眾才會紛紛佔位排隊。

高雄市前鎮區每年中秋節發放愛心物資，當地民眾會排隊搶領，當地老人甚至會拿出各式「雜物」佔位排隊，包括大小不一的石頭、寶特瓶、塑膠袋、報紙等。（翻攝自臉書「前鎮二手貨」）

高雄市前鎮區每年中秋節發放愛心物資，當地民眾會排隊搶領，當地老人甚至會拿出各式「雜物」佔位排隊，包括大小不一的石頭、寶特瓶、塑膠袋、報紙等。（翻攝自臉書「前鎮二手貨」）

據悉當地里長說今年準備愛心物資約1000份，每年都造成瘋搶，才會演變成用「各式雜物」佔位的奇觀，當地已見怪不怪，但今年佔位情形特別嚴重，甚至已排到人行道上，環保局特別派員將物品當作「垃圾」全部清除，造成當地居民抱怨連連，只能親自排隊。

貼文也提到「前鎮每年中秋奇觀，鄉親們真的是太有秩序」、「感覺會浮現數字出來，老人們中秋快樂」；照片曝光後，不少網友笑說「這怎麼看得出誰是誰的？」「原來如此，老人家太有才了」、「喜歡他們的默契與秩序，前鎮很棒」、「要是風吹了，樹枝葉子移位怎麼辦」、「全部給他掃掉明天會怎樣？看一群老人打群架嗎？」