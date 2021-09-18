台南市長黃偉哲（前排中黑西裝者）主持台南州會開幕儀式。（程炳璋攝）

參觀民眾認為台南州會一條連結台灣文學館的空中廊道封閉，台南市文化局長葉澤山表示將盡量溝通，回應民眾訴求。（程炳璋攝）

台南州會曾是日據時期台南市議會，時代變遷後滄桑破損，台南市文化局斥資5000多萬，修復3年完工，18日舉行開幕儀式，連結台灣文學館（原台南市政府）的一條空中廊道仍無法打通，民眾盼能體驗當年連結市政府與議政廳的唯一通道。

台南州會建築歷經85年，歷經日本統治時代，屬市定古蹟，因修復工程關閉近3年，近日完工，明年將改為博物館型圖書館兼228紀念館，提供圖書資料與議政展示資料，屬多功能圖書館。台南市文化局趁文化資產月舉辦開幕儀式，讓民眾見證台南州會剛修復後的原貌。

台南市長黃偉哲主持開幕儀式，頒獎給兩位台南文化獎得主，稱讚傅朝卿教授與江樹生老師對台南歷史呈現與文化資產保存有功。他表示，這就是台南州會修復後的成果，可以想像當年議員們在此開會的時空情景，將來還會加以布置。

參觀民眾見到台南州會2樓1條連結台灣文學館的空中廊道遭封閉，得知是當年市府官員便利從2樓直接通往市議會開會時的使用廊道，代表曾是台南市政與議政交流的管道，認為很有歷史價值意義，大嘆關閉太可惜，期待可以打通。

台南市文化局長葉澤山表示，兩棟建築的空中廊道，因打通之後難以管制人流，台灣文學館並未答應，將持續溝通，達成民意訴求。