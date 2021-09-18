中央流行疫情指揮中心表示，桃勤染疫女工作人員(案16213)的基因定序結果出爐，與本土三大Delta群聚案屏東Delta群聚、桃園機師群聚案與新北幼兒園群聚案的序列都不相同，可以排除是本土個案的延續。

羅一鈞說，桃勤的個案的序列與中東西亞的序列接近，比對個案曾經清消過的航班，確實有從中東西亞回來的確診病患，針對這個部分，會更進一步比對，後天再和大家揭曉。

羅一鈞表示，桃勤該個案發病日為9月12日，回溯比對8月29日至9月12日間的41個航班，目前只有2人入境後確診，都是在入境當天或隔天採檢陽性。會再進一步比較。

新北某幼兒園群聚感染目前共33人確診，33人中已有28人感染Delta變異株，接觸者匡列3600人，包括居家隔離2638人、自主健康管理912人，自我健康監測50人；PCR已採檢3472人，陽性28人，檢驗中100人，目前未新增相關群聚個案。

陳時中說，本案監測到明天，假如檢驗中的100人結果都是陰性，本案就算是完全控制住，也就可以結案。