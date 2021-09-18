移民署18日表示，即將發放的振興五倍券，經統計國內持有有效居留證的外籍、大陸及港澳配偶，以及持外僑永久居留證的外國人士，有15萬6000多人符合領取資格，移民署將提供7國語言說明的服務專線，新住民朋友若有任何疑問，可撥打24小時的熱線0800-024-111取得協助。

移民署指出，此次五倍券除領取紙本外，還可用行動支付、電子票證及信用卡數位綁定，2021年9月22日起，便可數位綁定，紙本券則從9月25日起開始預定，10月8日正式使用。

其中數位綁定需要讀取健保卡，未領到健保卡的新住民，可持居留證到郵局直接領取紙本五倍券，此外，外籍或大陸、港澳配偶，若以「工作」、「投資」等名義在台居留，系統可能無法識別「新住民」身分，也可電話聯繫所在地的移民署服務站，經工作人員在系統註記後，就可立即預訂或領取五倍券。

移民署呼籲，新住民及外國朋友，大家一起領券消費，共同振興國內經濟，任何問題均可撥打提供7國語言(中、英、日本、越南、印尼、泰國、柬埔寨)的諮詢熱線0800-024-111（24小時），或經濟部振興專線1988、內政服務熱線1996求助。