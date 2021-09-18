台中市漢翔航空工業一名47歲的外包林姓工人，18日在廠內拉電線時不小心觸電，一時失去生命跡象，經緊急送醫搶救已恢復生命跡象，目前住院治療中。中市勞工局表示，已啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」(FAP)機制，協助妥善處理相關事宜並持續關懷。

警方調查，這起意外事故發生在18日上午10點24分，中市消防局獲報在漢翔路的漢翔公司廠房內發生工人觸電意外，立即派遣西屯分隊救護車到場，發現林姓男子已沒有生命跡象，經現場人員施以CPR，並火速就近送往澄清醫院中港院區，經院方搶救恢復呼吸心跳。

漢翔公司指出，該公司18日請廠商來施作電線工程，全程公司人員皆有陪同並說明施工細節，林男疑似架設電線時不小心觸電。中港澄清醫院說，林姓患者到院時無呼吸、心跳，急診室醫師發現他雙手都有疑似觸電時造成的傷口，經院方急救後患者雖已經恢復呼吸、心跳，但尚未恢復意識，目前住院治療中。

勞工局表示，該名勞工於作業過程中，身體直接接觸電線線排(電壓約220伏特)，遭電擊後無呼吸心跳，經送澄清醫院中港院區急救後恢復意識，目前住院治療中。該局已啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」(FAP)機制，協助妥善處理相關事宜並持續關懷。

勞工局強調，針對許昌裕國際工程實業有限公司承攬漢翔航空工業股份有限公司的新設機台線路拉線作業，該線路未裝置絕緣用防護裝備或未使該名勞工戴用絕緣用防護具，台中市勞檢處已派員瞭解並予以停工，如查有違反職業安全衛生法，將處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。