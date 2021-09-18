為提升事業自主管理，台中市環保局研發低成本水管家運用智慧管理思維，今年針對高汙染風險金表電鍍製程試辦安裝30台，業者反應熱烈；環保局長陳宏益說，透過監測放流水pH、水溫及導電度，監測異常時透過Line即時推播，通知事業即時檢視矯正，有助即時掌握廢水處理情況。

陳宏益指出，近年來水汙染事件頻傳，探究原因皆屬事業未自主發現其廢（汙）水處理設備有異常情事、量測電極已故障或未校正情形，導致廢（汙）水未經妥善處理即排放汙染水體，遭受環保單位處分。

環保局為降低水汙，染事件，創新開發「水管家」系統，透過即時推播功能，讓業者即時掌握水質變化狀況，並即時校正回歸，以維護水體環境與經濟，共創雙贏。歷經半年研發水管家並進行測試，目前水管家具有即時監測、雲端管理、異常line提醒功能。

陳宏益說，環保局並與台灣區表面處理工業同業公會，共同辦理2場次試辦計畫座談會，有意願業者只要提供電力及網路，將提供免費安裝服務，並預計明年擴大辦理。讓更多業者可透過雲端即時掌握水質變化，包括空間與時間軸下的數據展示，建置長期即時數據解析及警示功能。

環保局強調，因應上半年旱季水體水質惡化，轄內區域排水生化需氧量（BOD）、氨氮等水質項目汙染程度上升，透過稽查及輔導雙管齊下。今年執行「枯水期專案稽查」，針對轄內177家高汙染負荷事業加強稽查共計處分29家次，裁罰金額約884萬元，並輔導7家事業汙染物減量及3家畜牧業取得沼液肥分入田。