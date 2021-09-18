AZ、莫德納接連抵台，加上先前到貨的BNT及國產高端，國內首度迎來4大疫苗豐水期；另每年10月起也是流感疫苗接種期。中央流行疫情指揮中心今提醒，新冠疫苗及流感疫苗接種間隔至少7天。指揮中心並透露，第十輪接種預計10月3日開打，和第九輪一樣，提供BNT第1劑及高端第2劑。

指揮中心表示，目前第八輪AZ接種為9月15日至23日、莫德納75歲以上長者第2劑為9月17日至23日、BNT疫苗9月22日起校園開打至10月8日。第九、第十輪均打BNT第1劑及高端第2劑，第十輪日期訂在10月3日。

陳時中指出，今年流感疫苗將於10月1日起施打，已採購632萬劑。對於醫界擔心新冠、流感一起打會造成作業困難，陳時中說，相信大家都有相當的經驗，也運作過且成熟，「地方衛生局及醫護人員比較辛苦，我們給他加油鼓勵。」

（中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，ACIP委員建議兩種疫苗維持7天間隔，主要是因為疫苗注射後的不良反應大多在7天內出現，為避免混淆；或如果兩種疫苗都有不良反應，可能讓當事人更不舒服。

指揮中心提醒，新冠肺炎和流感疫苗接種間隔至少7天，民眾接種疫苗前，應主動告知醫師疫苗接種史；至於醫療院所方面，醫師接種評估實應詢問/查詢民眾疫苗接種史，包括 1.全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)查詢 2.請民眾出示全民健保行動快易通健康存摺APP或COVID-19疫苗接種錄卡 3.疫苗接種後請於健保卡黏貼接種貼紙。

另因應地方政府需求，第九輪高端疫苗第2劑提前至9月27日開打。至於第九輪的BNT有沒有機會加開預約資格，陳時中說目前沒有往下開放的規劃。

目前國內疫苗人口涵蓋率49.43％，劑次人口比56.17％。