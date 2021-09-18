中秋連假首日，不少悶壞的民眾藉機出遊，但也有不少人選擇宅在家，一名網友說，連假他哪都不想去，起床去附近的早餐店吃飯，看著國道塞車的新聞就想笑，不知道大家都怎麼過連假？貼文引起網友討論，部分網友哀嚎說，哪都不能去，因為還要上班啊！也有網友看見各景點湧入大批人潮的畫面，忍不住擔憂連假結束疫情恐生變。

一名網友今天在PTT上發文表示，中秋連假的第一天，起床就去家裡附近的早餐店吃早餐，看著國道大塞車的新聞，忍不住想笑，也覺得自己不出遠門真是最棒的決定，也好奇大家這4天的連假準備要做什麼呢？

貼文引起網友討論，「沒錢出遠門」、「宅在家舒服」、「白癡才出門塞車」、「在家就可放鬆，不用花大錢住飯店」、「出去冒染疫風險幹嘛，在家玩就好」。不過，也有不少網友大嘆，「我還在值班勒」、「要加班啊，哭啊」、「加班啦X！」

另也有不少人看了國道塞車、景點爆人潮的畫面，忍不住感到擔憂，「等著看連假後疫情大爆炸，還出門玩勒」、「降級不解封，還是要好好防疫」、「昨晚河濱騎了50公里，一堆橋下偷烤肉，還有河濱有活動，超多人」。