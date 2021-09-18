國民黨主席選舉即將於9月25日進行投票，選戰氣氛已越來越熱。中天新聞今(18日)下午16時舉辦唯一一場網路直播辯論會《國民黨主席大擂台─有膽來辯》，朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源4位候選人再度同台直球對決；中天新聞也特別設計全新的論戰模式「擺陣」候駕，預料將為彼此交鋒激盪出更多火花！
中天新聞也為此突破傳統，精心設計全新的辯論會進行模式，讓觀眾既能清楚理解候選人主張，也能感受到「你來我往」的精彩過招氣氛。發言順序將由現場抽籤決定，隨後進行「政見表述」、「辛辣提問」、「針鋒相對」、「觀眾CALL IN」、「真心話時間」；主持人是中天資深主播馬千惠。
其中「辛辣提問」融入12宮格彩蛋提問人的命題創意，再加上現場接受Call in觀眾提問，讓觀眾不僅是單向看直播，或只在線上聊天室做反饋，還能直接發聲出題，堪稱「地獄級拷問」。訊息一出立即引起網友共鳴，甚至有觀眾特地寫信請中天新聞代為發問。
另外，「辛辣提問」的提問人選陣容也曝光，包括資深媒體人趙少康、前台大教授彭文正、前駐紐西蘭大使介文汲、前衛生署長楊志良、軍事專家張競以及最美住持人李明璇等人組成，會提出什麼稀奇古怪的問題？不禁令人期待！
辛辣提問的提問人陣容：
1. 中華戰略學會研究員/張競
2. 網紅直播主/歷史哥
3. 中廣董事長/趙少康
4. 網友
5. 前駐紐西蘭大使/介文汲
6. 台大新研所前所長/彭文正
7. 國民黨青年領袖/李明璇
8. 國防管理學院前院長/帥化民
9. 前衛生署長/楊志良
10. 美國德州州立大學副教授/翁履中
11. 時事評論員/王尚智
12. 國際關係研究中心副研究員/湯紹成
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