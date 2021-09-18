金鐘視帝龍劭華14日驟逝，享壽68歲，今（18日）起至20日開放的影迷追思區，則布置寫著「戲如人生」4字的巨幅海報，象徵龍劭華一生對表演的付出與貢獻，曾和龍劭華合作超過10年的李國毅也前來悼念。

李國毅跟龍劭華從2010年的《回家》、《我的自由年代》等戲劇合作超過10年，他稱與龍劭華亦師亦友，感謝一直受到他的照顧及指導，對於龍劭華的猝逝，李國毅感慨地說：「真的太突然了，還記得不管我在任何一部戲，龍哥都會台別交代劇組人員要好好照顧我，這是我一輩子會感念在心，我也會學習龍哥的瀟灑、敬業，龍哥一直都很照顧晚輩的心，在我未來的工作路上，我會學習他，並把他永遠記在心中。」

李國毅也回憶2010年還是菜鳥時，發現龍劭華演技很厲害，只要稍微不注意就是變成他的個人秀，他不斷從旁學習，直到後來有一天龍劭華告訴他：「放膽自由地去演吧，我相信你。」這對他來說，獲得前輩的認可，好像是繳出一張自己成長的成績單。

他去年拍《金愛演偵探團》和龍劭華相處好幾個月，這幾年龍劭華也有約他到山上走走，但都沒有成行，成為遺憾，這讓他領悟到要珍惜現在當下的人，也呼籲大家：「有想念的人不要藏在心裡，現在就要趕快多聯絡。」