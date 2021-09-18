中秋節連假首日，今（18日）午後新北市烏來老街逐漸出現人潮，新店警分局表示，中午過後遊客開始湧入，雖不能與過去假日的人潮相比，但已約有3到5成，目前還在管控範圍內，分局事前都已規畫警力，隨時監控及疏導。