中秋連假首日 烏來午後現人潮 警表示在管控範圍內 15:012021/09/18 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 午後烏來湧現人潮。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋節連假首日，今（18日）午後新北市烏來老街逐漸出現人潮，新店警分局表示，中午過後遊客開始湧入，雖不能與過去假日的人潮相比，但已約有3到5成，目前還在管控範圍內，分局事前都已規畫警力，隨時監控及疏導。 中秋連假首日國道午後再現車流 省道往景區路段易塞 中秋連假首日南下墾丁爆車潮 單日車流量上看6萬輛次 #人潮 #中秋連假 #遊客 #管控 #烏來 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東琉線碼頭湧現「臨時加碼」人潮 中秋連假首日估萬人湧進小琉球 12:532021/09/18 生活 中秋節連假首日報復性出遊 半天逾萬車輛湧入花蓮 13:452021/09/18 生活 未登工廠納管期限倒數6個月 中市經發局籲業者加緊申辦 09:002021/09/18 政治 為義交加油打氣 中西區義交中隊秋節獻溫馨 09:142021/09/18 寶島 中秋連假首日上午國五雪隧南下路況良好 午後恐湧現車潮 10:312021/09/18 生活 恒大認了 6名高管提前贖回12筆投資產品 11:052021/09/18 兩岸 中市未登工廠納管期限倒數6個月 經發局：業者務必加緊申辦 09:022021/09/18 生活 中秋連假出遊 北港朝天宮人潮較平日多5成 13:532021/09/18 生活 中秋4天連假防疫不鬆懈 中市府經發局加強稽查宣導 13:352021/09/18 寶島 中秋車流量相較端午多一倍 侯友宜：加強風景區人流管控 11:272021/09/18 生活 室內裝潢前必看！5大不做會後悔的設計，居家生活更便利 09:002021/09/18 居家生活 生活熱門新聞 第十輪疫苗開打日曝 陳時中：確定打BNT - 生活 電話打來一接就掛？網揭暗黑內幕：接了就輸了 - 生活 高端接種後死亡13例 莊人祥：未與特定批號相關 - 生活 鯊魚被巨型石斑魚一口吃下肚 恐怖瞬間漁民嚇傻 - 生活 「蛋黃酥界愛馬仕」飆天價 一盒喊到5000元 陳耀訓回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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