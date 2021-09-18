【愛傳媒左化鵬專欄】年輕時，交遊廣闊，每逢秋節，似乎不曾自掏腰包買過月餅。有時天上掉下一盒月餅，我轉送給甲，甲送給乙，乙送給丙，丙又原封不動送給我，拆開餅盒一看，赫然見到自己的名片猶在，不禁啞然失笑。

退休後，息交絕遊，人情寡淡，連隻鳥雀都避不上門。當然，這等天上掉餅的美事，再也不曾發生，必須自食其力。秋節又到了，內人囑我上街買幾個月餅應應景兒，我在基隆廟口晃來晃去，附近有兩家知名的糕餅店，我信步走去，只見每一家都大排長龍，顧客的前胸，都貼著前人的後背。

兩家糕餅店，都只賣糕餅，不賣月餅。也行，現在有品牌的月餅，大多又甜，又膩，又貴，又沒營養，不如買幾個豬油豆沙的綠豆椪，充當月餅，也好和內人交代，不致於空手而歸。

我在其中一家店面，跟著排起隊來，前面的顧客都提著大包小包離去，輪到我時，店員卻說：綠豆椪已經售罄，必須再等兩小時才會出爐，我一聽，毫不猶豫，轉身離去，想不到竟然還有些痴人，願意傻傻的等候。

來到另外一家，結果大同小異，綠豆椪的架上已空空如也，只剩下一些咖喱餅和鳳梨酥。任務未達成，無顏見家人，不免有些失落，有些遺憾，經過水果攤，買了兩顆柚子，今年的中秋節，就這樣湊合湊合著過吧。

作者為資深媒體人

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