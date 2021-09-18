高雄市1名鄭姓女子17日晚間至賣場購物後，搭捷運返家，因一時沒注意坐過頭，情急下趕著下車，將採買的白米、泡麵和醬油遺落在列車位置下方，於是搭下班列車想追回失物，到了岡山站眼睜睜見列車已駛離，急著向捷運警察求救，捷警透過站務，得知列車駛進「橋頭站」，通知就近警方上車尋獲失物，讓鄭女樂得直說「終於可以煮飯了」。

警方指出，鄭姓女子17日晚間從大賣場採買日常用品後，從捷運「後驛站」欲搭捷運至「都會公園站」返家，結果鄭女一時未注意坐過頭，直到列車停在「青埔站」才驚覺自己坐過頭，急忙下車時，將買的白米、泡麵和醬油等物品遺落在座位下方，立即轉身從反方向搭另1列列車至「南岡山站」欲「攔截」列車找回失物。

沒想到，鄭女下車，眼睜睜目送列車駛離月台往小港方向行進，於是在當晚9時18分許向站務人員求助，捷警小隊長郭世雄、警員李駿逸獲報，得知列車尚未進入橋頭車站，於是就近請同仁在橋頭站等候列車，順利尋回鄭女失物，鄭女得知遺失的物品失而復得，高興地直說「終於可以煮飯、煮菜了，不用再重買」，感謝警方協助。