宅神朱學恒。（資料照片）

網紅四叉貓日前在臉書公布高端疫苗抗體報告後，引發指揮中心要求查相關醫療院所是否違法，在網路引發熱議！也施打高端的台中網紅任葛格（本名洪鑫任）不遑多讓，14日在網路號召邀約已打過AZ、莫德納的友人，一起抽血驗抗體，報告17日出爐，讓人大呼驚奇。宅神朱學恆諷刺，「科學驗證就是要看科學數據，只聽塔綠班吹噓是沒有用的，數字就是不漂亮啊！」

台中網紅任葛格，身高171公分、體重90公斤身材壯碩，8月27日才施打完高端疫苗約18天，自費1000元到檢驗所抽血，驗出IgG數值是 130.2 AU／mL。

打過AZ、莫德納疫苗已約2個月的A同學(化名)、莫先生(化名)，身高體重分別為175公分、103公斤；177公分、96公斤，兩位友人分別是驗出IgG數值是 516.1 AU／mL、 529.4 AU／mL。

宅神朱學恆18日在臉書諷刺，「科學驗證就是要看科學數據，只聽塔綠班吹噓是沒有用的，數字就是不漂亮啊！」

不過，台中衛生局強調，疫苗抗體檢驗及判讀，涉及非常專業的檢驗技術及專業醫療判讀。此外，疫苗接種後抗體反應因個人體質而有差異，呼籲民眾仍應盡速完成疫苗接種，並配合政府防疫政策，戴口罩、勤洗手、保持社交距離等，才能有效降低感染風險。