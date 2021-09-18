中秋連假首日，嘉義高鐵站湧現返鄉過節人潮，今進出車站人次是本土疫情爆發以來最多，不過因未開放自由座，旅運量仍不及往年水準，另布袋商港也出現搭客輪到澎湖馬公度假人潮，港務公司布袋管理處統計，今搭客輪遊客逾3000人，另阿里山森林遊樂區也出現稍多人潮，至下午3點有1700人入園。

嘉義高鐵站指出，台灣高鐵公司為加強服務旅客中秋返鄉需求，中秋疏運期間自17日22日6天共提供981班次列車的旅運服務，全車隊34組列車全數投入中秋疏運，考量仍在疫情警戒期，依舊未開放自由座，但已取消梅花座，幾乎各班次都客滿，讓許久不見熱鬧景象的嘉義高鐵站又出現川流人群。

中秋連假首日，嘉義高鐵站湧現返鄉過節人潮，今進出車站人次是本土疫情爆發以來最多。（呂妍庭攝）

台灣港務公司高雄分公司布袋辦事處長張錦墩表示，今中秋連假首日，不少人選擇到澎湖遊玩，上午共有2560人搭船到馬公，加上返航遊客，布袋港今約有3000人進出，是繼之前三級警戒停航、復航後人最多的一天，不過明天的遊客就少了，目前船公司只通報545人。

阿里山森林遊樂區至下午3點約有1700人入園，因園區人數控管是上午3000人，下午3000人，遊客量距離控管門檻還有一大段落差，不過比起本土疫情爆發後，一天最多3、400人入園，今人數已算成長最多。