I did this for 65 minutes straight doing one loop around @4WTC and @3NYWTC — most of these before sunrise. Please can we turn off lights during migration??? pic.twitter.com/pCXoJkUXo0 — Melissa Breyer (@MelissaBreyer) September 14 2021

紐約世貿中心日前出現一幕駭人畫面，一名愛鳥人士14日在世貿中心大樓周邊人行道發現291具鳥屍，並在推特貼出怵目驚心的畫面，引爆網友熱議。

綜合外媒報導，美國非營利環保組織「奧杜邦學會」（National Audubon Society）多年來持續關注鳥類「襲擊」高樓大廈的問題，志工布雷耶（Melissa Breyer）近日更在推特釋出大量鳥類屍體的驚悚照片，並透露平時每日會撿到15至20隻鳥屍，但隨著候鳥遷徙季節來臨，鳥屍的數量也與日俱增。

沒想到她14日在世貿中心一號、三號、四號和七號大樓附近步行的65分鐘內，竟在周圍人行道和遮雨棚上接連撿到291具鳥屍，這讓她大感震驚，「我環顧四周，就像一場噩夢。」所幸還有30隻小鳥有生命跡象，隨後被送往野生鳥類康復中心。

根據奧杜邦的研究指出，在春季和秋季的候鳥遷徙期間，光是紐約市每年就有約9萬至23萬隻鳥類因撞上建築物而死亡，全美則有3.65億至10億隻鳥被「窗殺」。舊金山鳥類天文台的研究員拉歐（Sirena Lao）也表示，鳥類經常被明亮的城市燈光吸引而偏離航線，卻也因此讓牠們身陷危險。

布雷耶表示，每天都會有鳥類因為撞上當地建築物的玻璃喪命，尤其是高樓大廈林立的紐約，因為落地玻璃帷幕衍生的光害問題，導致鳥類撞擊玻璃的死亡案件激增，甚至影響到生態的遷徙問題，不禁在推特上對城市大樓喊話，呼籲應於晚間11點至隔天早上6點減少不必要的照明，降低吸引鳥類前往都市的可能性，「可以關燈，也可以處理窗戶，請做點什麼」。

貼文一出除了引起網友熱議之外，也引起世貿中心注意，世貿方面鼓勵大樓內的辦公室租戶在網上關燈，或是拉窗簾減少照明。

Some of the 226 dead birds I picked up this morning while window collision monitoring for @NYCAudubon. 205 from @3NYWTC and @4WTC alone. Many others swept up inaccessible or too mangled to collect. 30 injured to @wildbirdfund. If you’re in NYC today be careful where you step. pic.twitter.com/RTjm82NIpy — Melissa Breyer (@MelissaBreyer) September 14 2021