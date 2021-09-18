網路名人四叉貓（劉宇）接種高端疫苗後至禾馨診所檢驗血清抗體，引發熱議，更衍生出禾馨診所違反「醫療法」未申請核可即幫民眾檢驗；對此，中華民國防疫學會理事長王任賢表示，老百姓有知的權利，錯就錯在沒事先向衛生單位申請，因而他也建議四叉貓公開向衛生單位申請、再驗一次。

王任賢解釋，依醫療法規範所有藥物、疫苗或檢驗，都要報請中央主管機關核可才能做，在程序上醫療院所未申請就幫民眾檢驗，的確違反醫療法，他認為民眾接種後，有權知道自己打的疫苗有沒有產生作用、保護力高不高？這是知的權利，想驗也合情合理。

但沒有事先申請是瑕疵，因而他建議，包括四叉貓等打完高端疫苗想驗血清抗體的都應該公開向中央主管機關申請，把球丟給中央。

他認為，如果中央以任何理由來駁斥幫民眾自費檢驗，就說不過去；中央在審核高端疫苗時，可以拿出數據指其接種後的抗體反應，這也表示，國內是有技術可以驗出接種疫苗後血清抗體數值的，有技術可檢驗，沒理由不讓民眾知道接種後體內抗體數值。

另，對於其檢驗結果，血清抗體數值偏低，王任賢說，一點也不意外，他也批評中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應「本來有些人打了疫苗就不會產生抗體」的說法；王任賢說，所有疫苗：流感疫苗、AZ、莫德納都會因為運送、保存的環境不良造成15％耗損，加上打到人體裏會有15％因體質關係不會產生抗體，但高端的問題是良率只有18％，因而民眾接種後無法產生抗體的一定比30％更高。