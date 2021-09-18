新北市今日確診人數0人，新北市長侯友宜表示，新北市目前隔離列管人數有640人，其中因為幼兒園群聚案件被隔離的第一圈227人今天都已經解除隔離，後續自主健康管理會做好監測，確保疫情持續穩定。

侯友宜說，幼兒園群聚案第一圈隔離者都是經過三採陰後，解除居家隔離，這起群聚案往好的方向走非常穩定，剩下的社區大樓部分也會在近日解除隔離。

新北今日0確診 幼兒園第一層227人解除隔離。（新北市府提供）
新北今日0確診 幼兒園第一層227人解除隔離。（新北市府提供）
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