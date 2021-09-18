新北今0確診 群聚幼兒園第一圈匡列227人三採陰解隔 15:212021/09/18 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市目前隔離列管人數有640人，其中因為幼兒園群聚案件被隔離的第一圈227人今天都已經解除隔離。圖為幼兒園示意圖。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今日確診人數0人，新北市長侯友宜表示，新北市目前隔離列管人數有640人，其中因為幼兒園群聚案件被隔離的第一圈227人今天都已經解除隔離，後續自主健康管理會做好監測，確保疫情持續穩定。 侯友宜說，幼兒園群聚案第一圈隔離者都是經過三採陰後，解除居家隔離，這起群聚案往好的方向走非常穩定，剩下的社區大樓部分也會在近日解除隔離。 新北今日0確診 幼兒園第一層227人解除隔離。（新北市府提供） 雙北12區 空屋餘屋雙降 新北議員周雅玲涉詐助理費 300萬交保檢方提抗告 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #幼兒園 #解除隔離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃勤染疫女員工 基因定序出爐 排除國內Delta三大案 14:222021/09/18 生活 「嘉玲」中秋團圓 今無本土個案 6境外移入 13:552021/09/18 生活 涉詐領助理費 民進黨周雅玲300萬交保 04:102021/09/18 地方新聞 伊朗：獲上海合作組織正式批准為永久會員 11:322021/09/18 國際 超收2倍 961貓狗擠爆動物之家 04:102021/09/18 地方新聞 疫情重創店家 三峽老街推30萬振興優惠 13:112021/09/18 生活 全國確診學生754人 其中大專生累計242名 11:482021/09/18 生活 河南浙江打第3劑 大陸完整接種逾10億人 04:102021/09/18 焦點要聞 本土＋2 境外＋6 親友確診她未匡列 04:102021/09/18 焦點要聞 收20萬幫喬免勒戒 北市警遭訴 04:102021/09/18 社會新聞 北市公布確診者足跡 3天搭8趟公車、轉2捷運站 14:092021/09/18 生活 生活熱門新聞 高端接種後死亡13例 莊人祥：未與特定批號相關 - 生活 電話打來一接就掛？網揭暗黑內幕：接了就輸了 - 生活 第十輪疫苗開打日曝 陳時中：確定打BNT - 生活 鯊魚被巨型石斑魚一口吃下肚 恐怖瞬間漁民嚇傻 - 生活 網紅打高端 揪AZ、莫德納友人驗抗體 報告出爐竟差4倍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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