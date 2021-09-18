澎恰恰欠下2.4億債務宣告破產，昨（17日）開記者會表示無法勝任直播事業，因此婉拒連千毅邀約，不過有媒體報導，他曾帶兒子到吳宗憲公司，疑似有事求助，對此，他直接打臉該報導，但透露吳宗憲給過一組「神秘電話」號碼，主要是要介紹花蓮的工作機會給他。

根據《ETtoday》報導，澎恰恰傳出欠下巨額債務後，曾向吳宗憲求救，不過他否認此項傳聞，表示當天是與工作人員開會，談未來合作相關內容，吳宗憲則是全程不在場，接著提到吳宗憲得知他欠債後，曾給了一組電話號碼，是要介紹他到花蓮某遊樂園演出，不過得知主要客源是遊覽客，由於疫情重創外國觀光客進不來，國旅影響有限，而且得長期待在花蓮，勢必影響節目錄影和舞台劇進度，和對方高層便沒再繼續談下去。

對於婉拒連千毅的邀約，澎恰恰強調並非不想合作，只不過直播事業對他而言，彷彿進入另一個世界，恐怕無法勝任，根據《三立新聞網》報導，由於每個月直播多達16場，對澎恰恰體力或精神上都是負荷，加上時數過多恐影響其他工作進度，更自認不適合賣商品扛業績壓力，因此才婉拒合作。

澎恰恰開完記者會後，連千毅也一改先前撕破臉的態度，發文回應：「這是一個很好的機會，在這種景氣中，通告節目都非常少的情況下，我一年給2千萬的通告年薪，也不是小數目，不無小補，買賣不成仁義在！未來祝福你，身體健康，早日東山再起。」