天使隊大谷翔平仍有機會締造歷史，原先他因為右臂痠疼，外界傳出總教練麥登(Joe Maddon)傾向讓大谷本季不再投球。不過天使球團18日宣布大谷仍還有一次登板先發機會，就是在20日（周一）對戰運動家3連戰最後一場。運動家18日以5-4拿下雙方系列賽首勝。

大谷翔平今年最受矚目的一項紀錄就是要成為自1918年以來，首位單季10轟、10勝的「二刀流」球員。打擊方面大谷累積44轟輕鬆達陣，但是投手丘上拿到10勝並不容易，即使是專職先發投手也有難度。大谷目前拿下9勝「聽牌」，看看最後一次他能否打敗強敵運動家、並肩偉大的貝比魯斯(Babe Ruth)。

此戰大谷翔平打第3棒，首局就擊出安打，但沒有攻下分數，反被運動家先拿兩分。天使第2局由捕手鈴木清開轟，加上一陣亂棒打回4分。運動家追分到第6局，天使換了投手馬泰(Jose Marte)上來，他控球不穩保送兩人，捕手鈴木清還漏接兩球，連續捕逸白送1分，而且是運動家的超前分。最後是鈴木清出手抓到盜壘的查普曼(Matt Chapman)才結束該局。

美聯西區，太空人穩坐王位，天使已無緣季後賽，運動家還在和紅襪、洋基、藍鳥爭奪外卡。即使天使自己沒希望了，還是有機會阻止運動家晉級。運動家此戰取得第80勝（67敗），目前落後外卡第2席的洋基2.5場勝差。