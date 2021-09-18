TRASH即將推出新專輯《Holy Trip!》。（華納提供）

TRASH相隔三年即將推出新專輯《Holy Trip!》，不僅集結這些年來的結晶，更間接宣告他們即將邁入人生下一個階段。透過首波單曲〈家 Home〉，傳達心之嚮往的所在，也帶領聽者一起展開這趟「Holy Trip!」。這次專輯視覺，在企劃及拍攝過程中，TRASH一次次剖開內心，分享對彼此、對自己的想法，四人也笑說：「這張專輯帶我們走過最『誠實』的一趟旅程。」表示經過這次他們甚至比家人更了解彼此，也預告在專輯推出後樂團將醞釀更大的計畫。

2020年突如其來的疫情，TRASH決定離開城市，到與世隔絕的深山小屋閉關製作專輯，山上什麼都沒有，甚至連手機訊號、網路都十分微弱，因此他們有點被「半強迫」式的關在小屋內一起創作，甚至彼此展開一次次對談，也讓四人的關係更加緊密，他們聊到每個人對團的期待、未來，甚至幾十年後的目標，意外地體驗從自身內心到關係中的淨化旅程。他們笑說：「這段旅程絕對是我們對彼此最誠實的一次。」

專輯視覺由新銳攝影師柏諺掌鏡，過程中，四人除了嘗試了全新造型，也打破傳統專輯照拍攝手法，很順利的在攝影棚裡完成了工作。對於這次專輯概念，TRASH說：「有人說過我們簽到大公司變了，變主流、變商業，甚至也聽過歌迷這樣說，那時聽到這樣的評論我們其實有點介意，但我們想說的是，公司給我們很大的空間，一可以做自己喜歡的歌，一直進步、變得更好，也因為到了新公司有更多資源讓更多人聽到我們的音樂。」同時預告接下來將有更大的計畫與大家見面。