南投縣75歲以上需接種莫德納疫苗第二劑有7313人，中央已配發7千劑疫苗。南投縣衛生局今天表示，經調配人力趕工完成造冊，22日起由各鄉鎮市公所動員各村里鄰長或村里幹事發送接種通知單，經協調衛生所及醫院將於24日採「里別分流」、「時段分流」開打。

南投縣衛生局表示，南投縣75歲（原住民65歲）以上長者於7月9日前接種，至今已滿10週以上需接種第二劑的長者人數有7313人，中央配發7千劑疫苗已於9月16日送達，經趕工完成1922預約平台登記符合資格者與戶政資料的勾稽作業造冊，將於9月24日在各鄉鎮市施打。

南投縣衛生局指出，此次施打作業將設置5個大型接種站，包括南投、草屯、埔里及竹山2處，鄉鎮衛生所及中寮鄉的龍安宮等10個接種站。9月22日起由各鄉鎮市公所將動員各村里鄰長或村里幹事，發送接種通知單至家中，民眾依通知單指定時間到各鄉鎮市接種站或衛生所接種，如未收到通知單請儘速向村里幹事或衛生所查詢確認。

南投縣衛生局呼籲，疫苗配發數量大都來自1922疫苗預約平台，尚未接種第一劑的民眾要趕快完成平台登記，沒登記就不會收到簡訊預約通知，將無法進行預約接種；已完成登記民眾，要隨時注意指揮中心公布的疫苗接種訊息，接到簡訊儘速到平台登記預約。