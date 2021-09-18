疫情期間，連續辦了14年的「中秋關懷、愛在淡水」仍不中斷！由市議會無黨聯盟總召蔡錦賢擔任理事長的社團法人新北市淡水區關懷弱勢協會，結合地方善心人士、企業、團體等，在淡水區公所旁富基采儷婚宴會館大型停車場辦理，採分時段分流發放，共發放624份給淡水、三芝、八里、石門的弱勢家戶，每份包含秋節慰問金3千元、物資包、白米及月餅等，讓弱勢家戶也能歡度中秋。

蔡錦賢表示，受疫情影響，弱勢家戶生活更加困難，因此雖然借不到往年辦理的捷運淡水站前廣場，理監事仍決議找一個空曠的場地持續辦理，以免弱勢家戶的期待落空。在發放現場，由協會志工做好各項防疫措施，並在通知單上註記時段，以便分流發放，家戶也都很配合。

蔡錦賢也特別感謝長年贊助支持的店家、企業、團體，包含新建成贊助60萬元、和光建設吳武明董事長62萬5千元、林口高爾夫球場董事長蔡萬來、林堉琪紀念基金會和李悌添董事長等各贊助10萬元、小磚頭每戶1千元紅包，還有獅子會、淡水一信、農、漁會、宮廟等，均長年支持這項活動。

新北市副市長劉和然和社會局長張錦麗、淡水區長巫宗仁、石門區長林俊宏、八里公所主秘陳明惠、三芝公所主秘黃玉鈴、立委洪孟楷等人到場感謝。劉和然表示， 他特別代表侯友宜市長來感謝，因為蔡總召不僅在議會全力支持市政，在地方上更是熱心公益，服務鄉親有口皆碑。單一個活動能持續辦理14年，相當不容易，而且不只中秋，一年三節包含端午、年節，第一個想到就是弱勢家戶的關懷，因疫情關係，今年端節的慰助才於7月底在淡水慈玄宮補辦。

1位獨居的林姓阿嬤從蔡錦賢手中接過秋節慰問金，相當感動，她說已經不記得第幾次了，對於協會志工長年的照顧非常感恩。