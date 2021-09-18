龜山分局大林派出所近年來員警逐漸年輕化，所長鄒安晴為鼓勵同仁培養健身觀念，增強體魄維護治安，規畫派出所3樓作為健身場所，大林警友站新上任站長陳曉蓉致贈跑步機，未來還會添購其他健身設備，鄒安晴在中秋前訂購雞胸肉，送給同事，讓眾人開心又感動。

社會健身風氣逐漸興起，年輕員警熱衷於健身，在疫情不穩定的時期，許多人不敢上健身房，選擇居家自我鍛鍊有氧運動、核心訓練，提升運動成效，鄒安晴規畫派出所三樓作為健身場所，擺放簡易運動器材，昨日大林警友站新上任站長陳曉蓉得知所長的構想大表讚賞，以警友站名義致贈跑步機一台，未來會協助派出所陸續添購其他健身設備，提供員警勤餘休憩使用強健體魄。

鄒安晴認為往年中秋節吃月餅是高油熱量，對於喜歡運動的人來說忌口的食物，今年中秋連假前特別訂購健康雞胸肉，配上手工貼紙以及小卡片，精裝成信封贈送給同仁，感謝同仁在佳節之際仍然堅守崗位的辛勞，年輕波麗士大人們收到驚喜小禮，感到特別暖心。ㄌ