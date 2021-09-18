中秋節4天連假首日，花蓮各大觀光景點遊客人潮出籠，其中赤柯山、六十旦山，為金針花季管制期最後一個週末，根據玉里警分局統計，截至目前，兩處金針花景點車流量都的800輛次，已加派員警在上山入口加強疏導巡視，也請遊客遵從員警交通指揮。

花蓮中南區鄉鎮，包括赤科山、六十石山、花蓮糖廠、林田山等各觀光景點都出現遊客人潮，花蓮旅館商業公會今統計，到目前為止中秋連假前兩天達8成住房率，市區飯店上看9成，連假第三天4成、第四天則降為2成。中秋連假住房率有明顯提升。

分局長温基興（中）到各景點了解疏導交通狀況，員警送礦泉水慰勞。（玉里警分局提供／王志偉攝）

來到知名景點金針花的季赤科山、六十石山，本週為花季最後一週流量管制，趁著中秋連假，遊客量也有明顯提升，赤科山知名景點小瑞士農場、千噸石龜、3巨石前花海，遊客絡繹不絕，民眾聚集在花海前取景拍照；玉里警分局指出，截至下午2時，六十石山上超過800輛次、赤柯山上則達600輛次。

玉里警分局在轄區台9線、花193縣道、台30線（玉長公路）等重要路口，採取「熱時」、「熱區」、「熱點」等疏導策略，沿線知名景點有花蓮觀光糖廠、林田山等地，都出現大量人車，分局長温基興在交通組長陳暐傑陪同下，分別到各交通崗替辛苦執勤同仁打氣，並贈送運動飲料，提醒員警在酷熱天下執勤，別忘補充水分。也呼籲連假期間若遇道路交通壅塞，務必保持耐心，勿爭道多禮讓。