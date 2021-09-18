中秋節連假才剛揭開序幕，部份民眾就迫不及待大放煙火。台南市政府環保局稽查人員17日深夜巡查到安平區林默娘公園時，突然發現高空煙火劃破寧靜夜空，時間長達數分鐘，稽查員立即依違反《噪音管制法》現場開罰，1晚共開出2張罰單及3張勸導單。

環保局指出，南區黃金海岸及安平區四草大橋、林默娘公園、觀夕平台，一向是民眾賞月的絕佳景點，也是施放爆竹煙火的熱門場域。中秋連假前一天晚上，環保局稽查員排班分組到這4大景點稽查時，夜間10點之前先勸導，共開出3張勸導單。

不料，深夜11點30分稽查員巡查到林默娘公園一帶時，遠遠就看有人放高空煙火且發出巨大聲響，比廟會還誇張，立即上前蒐證告發，民眾也自知理虧，允諾深夜不敢再燃放煙火了。今天凌晨零時30分稽查員在黃金海岸，又聽到、看見零星的煙火，再次祭出罰單。

環保局長謝世傑表示，因應疫情民眾悶了許久，遇到連假可能會想放爆竹煙火，但不應於晚上10點以後燃放製造噪音，以免影響社區安寧並造成環境髒亂。該局從18日起還會安排大量人力，在熱門賞月景點加強宣導並嚴格取締，期盼讓景點附近的居民能夠安靜睡個好覺。

環保局還說，依《噪音管制法》規定，從夜間10點起到隔日上午7點不得施放爆竹煙火，違者可處新台幣3000元以上3萬元以下罰鍰，該局除呼籲民眾切勿以身試法傷荷包，如發現管制時段有人燃放爆竹煙火或造成環境髒亂行為，可立即撥打公害陳情專線0800-066666或6572916轉222向環保局檢舉。