國民黨主席選舉電視辯論會，4位候選人江啟臣（左起）、張亞中、朱立倫、卓伯源展開理念上的較勁。（資料照，粘耿豪攝）

國民黨主席候選人江啟臣(左起)、卓伯源、張亞中、朱立倫出席中天《國民黨主席大擂台-有膽來辯》網路直播。（中天提供）

國民黨主席之爭「超級星期六」 4位候選人網路辯論會再度交鋒

國民黨主席選舉投票將於25日舉行，中天新聞今(18日)邀請4位候選人江啟臣、卓伯源、張亞中、朱立倫參加唯一一場網路直播辯論會《國民黨主席大擂台-有膽來辯》，並以史無前例的創新模式提供候選人發揮機會，精彩可期。

經過現場抽籤號次，江啟臣1號、朱立倫2號、張亞中3號、卓伯源4號。江啟臣在第一部分政見表示時提到，台灣沒本錢任由綠營惡搞，本黨如再不戰鬥，社會會失望，變成內鬥藍，就不用談2022和2024，國民黨要回歸兩岸共識，讓人民過好日子。朱立倫則是提到，明年年底全黨要共同團結，結合所有量，一定要打贏2022，沒有2022就沒有2024，不但六都要過半，且最少要獲得16席，沒達到目標我辭黨主席負起全面政治責任。

張亞中指出，蔡英文政權是台灣政權最重要亂源，國民黨必須找回自己政治力量，掃除蔡政權，要有智慧結束敵對狀態，創造兩岸和平。卓伯源表示，2024要重返執政，一切問題迎刃而解，談到2024要從2020講起，韓國瑜團結泛藍力量，拿到552萬票，但增長票數不足以當選，這就是國民黨爭取重返執政重要關鍵點。

依據中天新聞目前披露的辯論流程，辯論會時間為16時至18時，答辯順序由現場抽籤決定，隨後進行「政見表述」、「辛辣提問」、「針鋒相對」、「觀眾CALL IN」、「真心話時間」五大部份，其中「辛辣提問」有十二道提問彩蛋，由彭文正及趙少康等重量級業界領袖及學者、黨員及網友所組成，由候選人自選提問人；為了讓觀眾更有參與度，也將開放CALL IN提問，讓觀眾不僅是單向看直播，或只在線上聊天室做反饋，還能直接發聲出題。