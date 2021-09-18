衛福部長陳時中。（慈濟基金會提供）

資深媒體人陳文茜。（慈濟基金會提供）

新冠疫情蔓延全球，「2021國際慈濟人醫年會」於今(18)、明(19)兩天以線上研習方式舉行，今年主題為「防疫有情‧醫療之愛」，計有19個國家地區，逾2000人醫護藥理等相關人醫成員齊聚雲端分享經驗與心得。

1996年成立的「慈濟醫事人員聯誼會」，由一群願為社會付出愛心的醫事人員組成，以「醫病、醫人、醫心」為宗旨，1998年更名為「慈濟人醫會」，每逢中秋佳節，國際慈濟人醫年會成員齊聚一堂進行醫學相關領域分享，或對應時事議題進一步探討，甚至提出呼籲的改善方針，同時也是與證嚴法師相約團圓的日子。

恰逢國際慈濟人醫會(Tzu Chi International Medical Association，簡稱TIMA)25周年，慈濟醫療志業執行長林俊龍表示，去年自疫情爆發以來，人醫會的志工菩薩們在全球除了治療病患，也提供其他醫療院所相關防疫及防護物資，傳遞一份關懷與愛心，透過一年一會的研習激勵彼此，並將分享交流的啟發帶回去應用在各領域。

台灣在今年面臨本土疫情肆虐，經過政府與國人的努力防疫，終於換來疫情趨緩的成果，首堂課程即邀請衛福部長陳時中以「台灣防疫」為題，分享防疫政策或指標個案，回顧這段艱辛歲月，陳時中表示，自己身為一位指揮官，1年多來學習非常多，做為指揮官有很多的事情需要判斷，因此廣納各方意見，也希望大家多多提出意見，對政策可以隨時做修正，希望藉由寶貴的經驗讓防疫能夠更成功。

資深媒體人陳文茜則以「氣候變遷」為主題呼籲人類疼惜地球、力行環保、守護大地，舉例臺灣的莫拉克風災及歐美颶風等大災難，越來越嚴重極端氣候，均與人類製造的汙染有著因果關係，人們面對大環境的「四大不調」應有所警惕，並且要有自省改正的覺醒與能力，這部分她肯定慈濟於災難中發揮的人道慈善精神，同時也帶動社會向上發揮正向影響力。

慈濟基金會表示，透過國際慈善及醫學研討會，彼此擴大合作格局，有實際的學術交流和來自國際好友的祝福，盼望全球人醫會志工開拓視野、凝聚美善能量，秉持行醫救人初發心，於全球各地一同守護人人身心，發揮人醫之愛。