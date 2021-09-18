1名網友日前在路上發現1名正在騎車環島的騎士，該騎士背後還掛著紙板寫「誠徵女友，傳說環島可以脫單，目前第3圈，歡迎終止」，第3圈還是以正字號顯示，不過更吸睛的是，該騎士留在紙板的LINE ID為「Oldgay」，讓網友笑說「OldGay要找女友？不要害人了」、「徵男朋友吧，LINE說明了一切」。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張圖片，圖片中1名騎士身後掛著1片紙板，上頭寫著「誠徵女友，傳說環島可以脫單，目前第3圈，歡迎終止」最後並留下他的LINE帳號ID供路人加好友，其中內容的第「3」圈還是以正字號表示，目前已寫到第3筆。

1名網友日前在路上發現1名正在騎車環島的騎士，該騎士背後還掛著紙板寫「誠徵女友，傳說環島可以脫單，目前第3圈，歡迎終止」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

不過有趣的是，該騎士的LINE ID寫的是「Oldgay」（老的同性戀），也讓不少網友懷疑其真實性，「是不是想打『oldguy』但是打錯了」、「這LINE ID…不單純」、「重點應該是ID吧」、「徵男朋友吧，LINE說明了一切」、「OldGay要找女友？不要害人了」。

也有不少網友笑說，「湊滿十圈再送一圈」、「環島幾圈，單身就是單身」、「就算環遊世界也無法改變單身模式」、「別鬧了天氣太熱了，女孩都怕曬太陽，改貼在汽車後檔」、「跑滿七七四十九圈後再看看」、「我覺得劃正字記號的欄位有擴充必要」。