台北市今起開放75歲以上長者和65歲以上原住民第二劑莫德納疫苗預約，台北市長柯文哲表示，從昨天開始1999專線被打爆，這次北市獲配3萬5960人次的莫德納疫苗公市民預約，今早上午9點開放預約，10分鐘就有1萬1000多人登記，截至下午3點，已有2萬2882人登記，95個診所已經滿額。

柯文哲表示，這次疫苗預約跟以前不太一樣，限制條件為一定要設籍在「台北市」，主要是因疫苗在中央手中，中央按照戶籍分配疫苗到各縣市；另外，第一劑打莫德納，第二劑才能打莫德納，年齡75歲以上、原住民65歲以上，符合以上3個條件可預約；將於9月22至23日接種，預約方式上網預約。

此外，柯文哲指出，台北市高中職、五專和國中已完成家長意願書，醫院會到學校施打是，台北市共有15萬8305名學生家長同意施打，台北市已做好準備，打完不舒服可請3天疫苗假。

台北市副市長蔡炳坤補充說明，BNT疫苗9月22日開始接種，造冊已完成、意願調查也完成，台北市95％的家長同意學生接種疫苗，31家醫療院所和學校媒合完成。

蔡炳坤指出，至於莫德納疫苗的部分，這次限制設籍台北市的市民才能施打，沒上網預約或非設籍本市、外籍人士，會等到這波預約結束看剩餘量，並向中央爭取再接種。