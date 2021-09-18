香港籍牧師孔漢釗到岡山區創辦「匠愛家園」，主要收容約90位身心障礙、單親、失親家庭與老人等弱勢族群。高雄市議員李雅靜得知後，號召許多公司與基金會，希望盡她的棉薄之力，為匠愛家園提供安全、友善的生活環境。

李雅靜表示，感佩孔漢釗牧師的大愛精神，獲知「匠愛家園」目前的困境，立即號召知名企業可寧衛集團、鳳山西區扶輪社、高雄師範大學-事業經營系友會、青商會南區參議會、正忠文教基金會等單位，結合高雄市巨港青商會的愛發芽圓夢計畫幫匠愛家園園區進行修繕。

李雅靜除了修繕環境給予更好的生活品質外，還發起心願卡募鞋共130餘雙，及募集物資。另外，巨港青商會也安排會員陪同匠愛家人導覽三和瓦窯，並共同完成瓦窯DIY彩繪杯墊的溫馨舉動，一圓家人們想出遊的夢。

李雅靜希望，活動除了能改善生活機能及物資的匱乏，更是希望透過行動落實將心與心的距離縮短，讓被動式落難者們感受到睽違已久的溫暖。

由於受疫情影響，「匠愛家園」也不能倖免，園區多處急需修繕，但受限資金短缺，遲遲無法進行整修。18日由巨港青商會在高雄市岡山區的匠愛家園舉辦愛發芽社區圓夢計畫。

巨港青商會理事長謝豐秝說，今年因為疫情影響籌備的過程較為辛苦，但看到家人們臉上開心的笑容，再辛苦都值得。