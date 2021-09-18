每到中秋節就要烤肉，但烤肉也是有不少眉角的。一名網友近日在網路上詢問「烤肉應該要先刷醬還是先烤」，沒想到出現不同說法，意外掀起論戰，釣出一名廚師揭正確順序，表示這樣烤可以防止烤焦。

一名網友在《Dcard》表示，由於受到疫情影響，但又想像往年一樣與朋友烤肉，因此他們就在LINE群組進行「線上烤肉」，將食材圖片化應景一下，沒想到一貼出烤肉醬的照片後，眾人就因「先烤再刷」及「先刷再烤」的問題吵翻。

豈料原po將問題發上網後，同樣掀起論戰，網友表示「不是邊烤邊抹嗎？塗到超鹹才是真理」、「先刷啦！一定要烤出醬香啊！」、「我喜歡先烤再『沾』」、「先烤再刷（廚師爸爸說的）」，有人認為，要邊烤邊刷醬，「烤一半再刷」、「一面烤一面刷醬，醬料也要烤過才香」。

有些網友則推「先醃再烤」，表示「先醃肉再烤，醃好就不用刷了啊！不然一直刷手會酸」、「醃好省事也比較入味，要是覺得味道不夠，再補刷就好啦」、「直接把肉醃好再下去烤，烤到一半再刷一點醬或海鹽，整個超好吃，肉的部份是這樣」、「我家也先醃、米酒、烏醋、醬油和蒜頭，超讚」。

一名自稱廚師的網友則回覆，由於市面上販售的烤肉醬含有糖，假若一開始就刷醬才烤，容易出現還沒熟就先燒焦的情形，因為一般人都不會控制炭火大小，「比較好的做法是烤到快熟的時候再刷醬，如此一來可以避免燒焦，又能享有醬香味」。

另一名在燒烤店工作3年的網友則分享燒烤小秘訣，表示燒炭時，好木炭必須要燒製一段時間，達到肉類的油滴下去不會起火的狀態，如此一來，烤肉就不容易烤焦，「烤肉時先刷豬油，等豬油跟食材滋滋作響，再刷上烤肉醬（沙茶醬），烤肉醬裡面香料經過烘烤會有類似爆香效果」。