網紅「四叉貓」劉宇接種高端疫苗後跑去驗抗體，因涉及違反《傳染病防治法》，引起外界關注。台北市衛生局派員前往檢驗單位禾馨診所稽查後，認定禾馨違規，依法最重可開罰25萬元罰鍰。

禾馨替四叉貓驗疫苗抗體被認定違規，外界質疑中央不想讓民眾驗高端抗體，黃世傑今在北市防疫記者會上說明，中央依《傳染病防制法》，在中央指揮中心成立階段，關於抗原快篩、PCR與抗體檢查都要報中央核定，禾馨相關企業在抗原快篩有獲核准，抗體檢測雖然在6月9日有來函，但當初沒有相關規範也不能做，要做抗體檢測是不行的。

黃世傑指出，中央目前核定12家醫院可做機師檢測，在北市包括台大、三總、聯合醫院仁愛院區，但未開放民眾自費檢查，榮總也曾申請經衛生局報給中央，中央在9月8日來函說明要提供自費抗體檢測，必須由指揮中心專案指定提供航空機組員，尚未開放一般民眾檢測。

他說，禾馨相關企業沒有申請也沒有被核准，禾馨幫民眾檢測或是收費，已違反相關規定，這部分昨到禾馨稽查，該診所同意24日書面回答，衛生局會在1周內公布調查結果，但盼中央訂立相關指引，畢竟民眾想知道自己身體狀況，不管是感染或打疫苗後的抗體反應。

黃世傑強調，中央沒有核定禾馨可檢測、收費，一旦收費就是違反《醫療法》第21、22條，可裁罰5萬至25萬元，沒有獲許可自費檢驗，收費就更不應該。不過，還是要事實認定，做詳細檢查與看書面報告，但禾馨有把收費事實公開出來，沒有經過衛生局收費委員會審查就是違法，目前確有違法之虞。