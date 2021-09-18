吳慷仁演技出神入化。公視提供

查馬克演出《斯卡羅》。公視提供

查馬克(右)和黃遠演出《斯卡羅》。公視提供

温貞菱演出《斯卡羅》。公視提供

查馬克演出《斯卡羅》。公視提供

法比歐演出《斯卡羅》。公視提供

史詩旗艦戲劇《斯卡羅》今晚（18日）迎來大結局，劇中最吸睛的「蝶妹」温貞菱與「阿杰」黃遠這對原客混血姊弟，在解開身世之謎後，阿杰選擇站在部落這一方，與身處李仙得陣營的蝶妹產生矛盾與對立。

琅𤩝十八社大股頭、豬朥束社的領袖「卓杞篤」扛著斯卡羅族群的興亡大任，帶領族人做好了不畏戰的準備…。卓杞篤與李仙得最後簽訂以和平共存為前提的「南岬之盟」，其智慧與勇氣，寫下歷史的一頁，透過戲劇改編，讓更多觀眾認識這段關鍵歷史。

在大結局播畢後緊接著播出「斯卡羅幕後紀實」紀錄片，首次公開由曹瑞原導演帶領製作團隊耗時3年的籌備秘辛，也為這段旅程畫下一個圓滿的句點。

温貞菱挑戰語言極限詮釋的「蝶妹」，劇中多重身分背景，讓她對自我認同感到迷惘，卻依舊選擇承擔起連結所有族群的重責大任，温貞菱表示：「演完蝶妹這個角色，學習到不讓自己這麼辛苦，適當地學會放鬆，開開心心地完成許多事，將自己好的能量傳遞出去。」

擁有一半排灣族血統的黃遠，拍完後，形容這是一場「反思自我」的旅程，「從阿杰身上，真的感受到長大了必須扛起整個部落的責任，在歷經一切的過程之後，我也更加認識自己、知道自己想要什麼，更積極地去爭取想要的東西。」

壓軸戲裡有好幾場「蝶妹」要在李仙得與卓杞篤之間雙向翻譯的關鍵場面，温貞菱透露，除了背好自己的台詞，也背了其他人的台詞，希望能完美詮釋一個稱職的通譯，她自豪表示：「沒有任何戲是事後配音。」

她從拍攝前幾個星期就開始瘋狂背台詞，「背到熟記每句族語翻成英文的段落、英文翻成族語的段落，再開始背其他角色的台詞。礙於拍攝常常需要從中間接著講，或是一邊翻譯的同時，被我翻譯的人也正在說話，有時候會彼此影響，這真的比日常對話翻譯要來得加倍困難。」

黃遠飾演的「阿杰」在後半段劇情中，慢慢學習成為斯卡羅的勇士，劇中跟家人的對戲讓他最有感，「尤其是姊姊生病那場戲，那時候一看到她躺在軍營的床上就覺得鼻酸，因為阿杰除了部落之外，最後的親人只剩她了，而且台詞讓我很有感觸，情緒一到，眼淚就直接掉下來。

讓他印象深刻的是，劇中的舅舅卓杞篤對阿杰的訓話，那是帶著恨鐵不成鋼的心情，卓杞篤的眼神裡又隱約含有對阿杰的期盼，希望阿杰可以盡早成為部落勇士、獨當一面。」

《斯卡羅》貫穿全劇的最重要角色，也是所有劇組同仁心中最巨大的存在，是由已逝的排灣族演員查馬克・法拉屋樂所演出的斯卡羅大股頭「卓杞篤」，他在生前受訪時曾表示，「最大的挑戰莫過於要詮釋154年前真正發生過的事，對於角色處在一個制高點，該怎麼去揣摩當時他所面臨的糾葛與狀態，自己也在讀本的過程，慢慢去理解角色的呼吸，雖然壓力滿大的，但是也慢慢地找到說故事的方法，透過參與演出，能與過往對話，讓自己擁有更多的部落觀、文化觀及世界觀，帶給下一代。」

飾演卓杞篤女兒「烏米娜」的程苡雅，劇中是卓杞篤的最佳助手，她透露跟查馬克・法拉屋樂在對戲時，「彷彿在跟自己的爸爸講話，雖然有的時候會想叛逆，但是還是得聽從爸爸的指示。」

她回想到每次父女一起出場的戲氣勢都超強的，她率真說：「大家欣賞umi的氣勢，這個氣勢搞不好就是來自於她的爸爸。真的很想念他，我相信他也跟著我們一起收看。」

被戲稱為「琅𤩝第一男子漢」的「水仔」吳慷仁提到，看著查馬克・法拉屋樂的演出，自己也變成他的粉絲，「他的表演我非常喜歡，感覺不是在表演，而是一種與角色的靈魂交換，他堅定深邃的眼神非常撼動我，已經將角色內化成為一個人的樣子。」

吳慷仁亦有所感觸：「《斯卡羅》的背後其實就是在講一個『人』的故事。」劇中每個角色都在盡最大努力，成為自己想要成為的那個人，如同他十分欣賞查馬克老師的排灣族語口頭禪「isan caucau」（意即：成為真正的人），透過這部作品，讓大家可以反思內在的自己，成為更好的人。