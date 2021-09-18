嘉義縣水上鄉柳林村金山商城土地公廟建造50多年，因年久失修經常漏水。（廟方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今廟方熱鬧舉行安座大典，且所有祭祀供品都將捐給鄉內弱勢家戶，愛心做公益。（取自江佩曄臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

今廟方熱鬧舉行安座大典，且所有祭祀供品都將捐給鄉內弱勢家戶，愛心做公益。（呂妍庭攝）

嘉義縣水上鄉柳林村金山商城土地公廟，因年久失修經常漏水，感念土地公守護村庄，在管理委員會號召、勸募下，廟產只剩20萬元的土地公，僅僅花了1年時間就搬進近千萬元重建的新家，今熱鬧舉行安座大典，且所有祭祀供品都將捐給鄉內弱勢家戶，愛心做公益。

水上鄉柳林村福德宮總幹事蔡坤鴻說，土地公廟建造時間約50多年，44年前因當地黃姓仕紳建造百餘戶住家，附近居民逐漸聚集形成村莊，並依建案名字稱呼土地公是「金山商城土地公」，多年來土地公一直是比鄰的柳林和內溪村民信仰中心。

蔡坤鴻說，之後因土地所有權人的後代要討回土地，為讓土地公住得安穩，廟方花了一筆錢買下土地，卻在廟產只剩20萬之際，發現老廟漏水嚴重，本身是建商的蔡坤鴻和主委魏志煌等委員討論後，決定立即就地重建，透露最早都是委員們自己出資，之後才有信眾慢慢捐助，水上鄉農會理事長江宗勳更豪氣允諾「不夠的我來負責」。

在管委會的努力下，依循傳統廟宇形式建造的土地公廟「福德宮」終於完工，今舉行安座大典，由委員會組成引導隊伍，將神尊從臨時行宮迎入新廟、安座，現場喜氣洋溢，村民們虔誠準備供品，擺桌祭拜，場面簡單隆重。

為慶祝土地公入新厝，管委會之前已捐2000斤白米給鄉公所，今儀式結束後將再捐200分供品給公所，由公所發放給弱勢民眾。水上鄉公所祕書江佩曄表示，廟方的愛心分享，希望讓更多人感受到這份溫暖心意，尤其疫情尚未完全趨緩，民生經濟受到極大影響，相信土地公的加持庇護一定會讓鄉民健康平安，天祐台灣。