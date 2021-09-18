台中網紅任葛格（本名洪鑫任）施打高端疫苗後，自費到檢驗所抽血驗出IgG數值是 130.2 AU／mL，比起其他已施打過AZ跟莫德納超過2個月的朋友A同學、莫先生（化名），竟然只四分之一。任葛格指出，他還會去打第二劑高端疫苗，且還會去檢驗一次，要了解疫苗打在他身體內是否有足夠抗體。

任葛格說，他8月27日才施打完高端疫苗約18天，自費1000元到檢驗所抽血驗出IgG數值是 130.2 AU／mL；他打過AZ、莫德納疫苗已約2個月的友人A同學、莫先生兩人，身高體重分別為175公分、103公斤；177公分、96公斤，兩位友人分別是驗出IgG數值是 516.1 AU／mL、 529.4 AU／mL。

任葛格說，他接種高端疫苗後驗出IgG數值才130.2 AU／mL，但他還會去打第二劑，且還會去檢驗一次，要了解疫苗打在他身體內是否有足夠抗體，目前打第一劑高端疫苗數據分析低於AZ及莫德納，因疫苗效率會有消退的問題，打第二劑後希望抗體會再增加，不要再打第二劑後抗體依然未增加。

任葛格指出，因政府說高端接種兩劑才有完整的保護力，第一劑高端已經及格了，希望國產疫苗打第二劑後，不會輸給國際進口的疫苗，因高端疫苗是高蛋白疫苗，是目前所有疫苗副作用最低，他施打後第二天就沒有任何感覺不適。

任葛格表示，以他對法律的認知及國家的了解，他並不擔心被罰的問題，因民眾有知的權利，檢驗單位或許會被罰，但檢驗人如果被罰並不合理，因政府既然出產疫苗難道還怕被檢驗嗎？他站在百姓有就打的立場，不管國產或進口疫苗民眾都要支持，如果經得起見檢驗代表國產並不輸給進口疫苗。

任葛格強調，他認為所有的人民都可以去檢驗，民眾或因工作需要自費去檢驗，不管自費或公費民眾都有檢驗的權利；國外有些個案因個人體質關係打了疫苗沒有抗體產生，可藉由檢驗報告再去補打第三劑疫苗，以補足體內抗體的不足。