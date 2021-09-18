新北市18日通報1例接種疫苗死亡案件，板橋76歲男子身患腎臟疾病，6月25日接種AZ第1劑，無特別異常症狀，9月15接種AZ第2劑，9月16日出現全身無力與痠痛，17日死亡。

新北市衛生局表示，目前新北市通報累積統計共147例，AZ共117例、莫德納26例、高端4例，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。