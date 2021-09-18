成軍10年的FOCA福爾摩沙馬戲團，因疫情導致演出收入遞減，面臨解散邊緣，今（18）日下午在演出現場，好久沒在公眾場所現身的雲門舞集創辦人林懷民，為愛護新生代團隊，特別現身喊話，他表示希望各界幫忙，「不希望交出這麼漂亮成績單的團隊解散。」

林懷民表示，團長林智偉是復興劇校的小孩，雜耍與特技表演，過去大都是接案式的表演，有一身好功夫，但收入並不穩定，「林智偉為了翻轉這群表演者的命運，在10年前成立FOCA福爾摩沙馬戲團，這些年去了好多藝術節和國家表演，交出漂亮的成績單。」

林懷民表示，林智偉讓他看見年輕時創立雲門舞集的自己，「我常常跟他說，如果有什麼問題，就要說，他常常露出一口潔白牙齒說：沒事啦！但這次疫情一年半，他們沒有演出，真的過不下去了，真的面對解散邊緣，不希望這麼優秀的團隊解散。」

林智偉表示，他有聽林懷民的話，一向都有預備三個月的預備金，「但這次的疫情，不只三個月。」去年原本有演出的收入為2400萬，但因疫情都取消了，團隊為了減輕壓力，申請文化部紓困補助，獲得300萬補助，團隊十分感謝這筆助力，但團隊一個月的開銷約100萬，為了減輕負擔，已經將團隊搬遷到租金較低的桃園蘆竹，也還有2100萬的缺口，他表示，很抱歉耽誤大家時間說明這件事，但真的不想解散團隊，望各界能伸出援手幫忙團隊度過難關。