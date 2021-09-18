中天主播馬千惠。（取自直播）

由中天新聞舉辦的國民黨黨主席候選人網路直播辯論會─《國民黨主席大擂台─有膽來辯》，下午四時登場，朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源4人再度同台直球對決。張亞中在第一階段政見表述中，直指蔡英文政權是台灣政權亂源，國民黨必須找回自己政治力量，掃除蔡政權，要有智慧結束敵對狀態，創造兩岸和平。

張亞中表示，候選人之間曾約法三章，包括國民黨找回政治理念、堅毅態度掃除蔡政權、有智慧結束敵對狀態創造和平，後來黨內扣帽子說「我是最弱的」，但2016年誰得票最低？說我是急統紅統?民進黨才是急統紅統。

張亞中並全力反嗆外界對他的批評，包括有人說他走極端，但難道追打蔡政權是極端？掃除李登輝是極端?說張亞中支持者是深藍?如果我當主席你們會分裂?如果朱立倫不會分裂，就不會分裂。立法院埋鍋造飯的八百壯士，朱立倫有去看過嗎?

張亞中強調，扣帽子是民進黨慣犯，今天國民黨選主席，要講理念、講方法，不要扣帽子，這是本黨不應該的事情。