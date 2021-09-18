國民黨主席選舉下周六投票，中天新聞今天舉辦《國民黨主席大擂台─有膽來辯》，候選人江啟臣、卓伯源、張亞中、朱立倫再次同台較勁，有別於上次身穿西裝參加國民黨辦的電視辯論，朱今天身穿深藍色POLO衫、牛仔褲到場，他說，今天是中秋連假，不要那麼嚴肅，以平常心來接受所有問題與挑戰。

中天新聞今天舉辦網路辯論突破傳統形式，精心設計「辛辣提問」環節，融入12宮格彩蛋提問人的命題創意，蒐集各界意見領袖、學者以及網紅直播主的提問，再加上現場接受Call in觀眾提問，堪稱「地獄級拷問」。

朱立倫下午抵達中天新聞大樓，被問到為中常會遲到早退一事致歉，朱受訪時表示，前幾天他就已在節目中表達過，雖然他事前有跟會議主席蔣根煌說明，當天也在報告完政見後才離開，但總是引起三位同志不愉快，避免讓黨內有這樣的感覺，他接著以國台語向3位對手致歉，還說「不好意思」。

對於泛藍團體今天公布的民調，在黨主席選舉看好度奪冠，朱立倫說，那份民調是全民調，也就是全部民眾表達的意見，但現在爭取的是國民黨主席，最關鍵要獲得黨員同志的認同。

朱立倫強調，我會努力爭取所有黨員同志認同朱立倫，最能夠跟大家團結再一起，打贏2022與2024選戰，最能夠對抗民進黨，相信我們最需要獲得黨員同志的肯定。