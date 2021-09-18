澳洲將靠美英幫忙打造新攻擊潛艦

英國才和美國宣布，要幫澳洲打造至少8艘核攻擊潛艦兩天後，便表明已啟動「核潛艦更換」（Ship Nuclear Replacement，SSNR）計畫，著手研製下一代潛艦，以取代海軍目前的機敏級（Astute Class）潛艦。

據《動力》（The Drive）網17日報導，英國國防部說，將以約2.34億美元（約65億台幣）啟動相關計畫，這些資金將由英國航太系統（BAE Systems）和勞斯萊斯（Rolls-Royce）平分，以規劃並設計下一代潛艦。

據英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）說，這兩家公司已著手設計。而相關投資將確保SSNR計畫將持續3年，並將支持350份工作。其中英國航太系統將負責設計整個平台，而勞斯萊斯將製造推進系統。至於初步設計的結果則將為未來的決策提供情報，有助於界定機敏級核潛艦的更換方案。目前英國皇家海軍有4艘機敏級潛艦服役，其中最新的「大膽」號（HMS Audacious）下周將正式服役。

機敏級潛艦的潛伏排水量為7400噸，是皇家海軍歷來最大的攻擊潛艦。它們長318英尺（近97公尺），能搭載「戰斧」（Tomahawk）攻陸飛彈（TLAM）和「旗魚」（Spearfish）重型魚雷。它能潛航90天，唯一的限制就是艦上糧食，還有人員的耐力。

而就在澳洲戲劇性琵琶別抱，從法國轉向美英，以打造新潛艦後，倫敦隨即宣布，啟動SSNR計畫，或許有重大的意義。

如今的發展顯示，這嶄新的攻擊潛艦設計，可能是為英國和澳洲量身訂製，也可能會結合澳洲所需要的性能。無論如何，英國設計可能會面臨美國維吉尼亞級（Virginia class），或是嶄新的SSN(X)激烈競爭。

當然，澳洲也許對所需要的攻擊潛艦已了然於胸，也知道要如何利用英國或美國的設計來達到目標。澳洲媒體已紛紛推測，英國可能會提供甚麼協助。《澳洲金融評論報》（The Australian Financial Review）說，英國可能扮演主導的角色，以協助澳洲建立自製適合核反應器的能力。此外，就算合作程度有限的聯合計畫，也很可能對英國充滿吸引力，因為雙方藉由分擔成本，或許能降低研製每艘攻擊潛艦的造價。