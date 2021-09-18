陳芳語17日舉辦《wfh》線上聽歌會，焦凡凡、張語噥、李芷婷等好友到場支持，與她合唱〈沒什麼大不了〉的茄子蛋阿斌也現身，兩人首度帶來現場版演出，令歌迷驚喜。會後受訪提及和男友Albert林利豪穩定交往2年，陳芳語開心表示：「他原本就是比我還認真的人，我覺得他好棒，能有一起做的事。」坦言兩人聊過結婚話題，「我很愛他，但我還沒有30歲，我覺得我還是個小孩，很多事還不懂，希望能一起成長」。

小倆口現在和陳芳語的爸媽住在一起，已同居約5個月，她透露林利豪剛搬到她家，就送了一台洗碗機當禮物，頗有向女方家長「拜碼頭」用意，陳芳語笑說：「他不想要我爸媽每天洗碗、太累，所以他買洗碗機，我就很感動。」兩人每天膩在一起也不會吵架，且她很常一起床，就看到男友在陪爸爸喝咖啡聊天，「這是很感動的事情，我是一個很以家人為主的人，如果另一半也能很自然的這樣，就很剛好」，相較於前男友會管她穿太露，林利豪反倒給她更多自由，不會干涉太多。

如今感情穩定，好奇她是否打算生小孩？陳芳語直言和男友目前採取順其自然態度，但她希望自己30歲後再生，「如果真的發生了，我就會好好的照顧寶寶，有新生命是個幸福美好的事情」； 今年受到新冠肺炎疫情影響，陳芳語許多活動取消或延期，已4個月沒收入，她無奈表示外界總說她很有錢、過很爽，但其實自己只是個普通人，「這段時間壓力滿大的，因為之前還要幫助家裡，大部分薪水都給家裡，幸好低潮時很多朋友會幫忙，有渡過這段時間」。