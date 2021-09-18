生涯效力過台啤、達欣、金酒、寶島夢想家、富邦勇士與九太科技的籃球浪人李秉鴻確定帶著經驗加盟T1聯盟的台中太陽隊，素有「拚命三郎」稱號的他秉持一貫努力不懈的態度，要與熟悉的隊友們一起打造太陽隊的球隊文化與風格，也打動台中球迷們的心，共同為這座城市奮戰。

台中太陽將是職業生涯即將邁入第9年的李秉鴻第7支效力的球隊，他坦言這樣的「浪人」生涯，確實讓自己能擁有更好的適應力。李秉鴻說：「面對不同的環境，比較可以平常心面對，同時無論心態或是球場上也見過更多，或許比現在的學弟們更多經驗，所以也希望自己能夠幫助到他們。」

而李秉鴻最終「情定」台中太陽，除了球團完善的規劃與安排外，能再與過去的老隊友蘇奕晉、陳靖寰與陳文宏等人並肩作戰，也是原因之一。甚至李秉鴻在新榮高中時期的教練田本玉，也是重要推手，都讓他與台中太陽結下難解之緣。

「我跟奕晉、阿寰與文宏他們真的都很熟，溝通跟默契都沒問題。」李秉鴻說：「跟田教練更是很快就找回熟悉感，她總是很熱情照顧我們，很替我們著想，台中太陽就像個大家庭一樣，非常溫暖又團結。」

李秉鴻維持自己一貫的拚命態度，堅持「努力去做、盡力而為」，期許自己在台中太陽，能燃燒自己照亮球隊，「當然我們現在還在草創期，很多東西還在摸索，第1年肯定不容易，但我們幾個老大哥都有在討論，首先要建立好球隊文化與風格，打出吸引人的球風與系統，讓球迷想進場看我們打球，希望元年能有好成績！」