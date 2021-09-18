傳統習俗中，當嬰兒滿月時，父母會贈送油飯或是彌月蛋糕，向親友分享喜悅，不少人也會送上嬰兒用品或是紅包回禮，不過日前就有一名爸爸透露，在小孩的滿月紅包中發現「一對金屬製人偶」，讓他十分納悶，不知道該如何處理，貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO文透露，家中小孩剛滿月，收到不少朋友的禮品，其中在一份友人贈送的衣服中，發現夾著一個印有「囍」字的紅包袋，裡頭還有一對「一男一女的金屬製人偶」、兩枚錢幣和一根燒剩的香腳。

由於過去不曾看過這類東西，詢問幾個在宮廟服務的朋友也一無所知，儘管自己不迷信也不害怕，但還是禁不住好奇，PO網求助網友該如何處理，或是有何禁忌該遵守。

貼文一出隨即掀起網友熱議，對此就有內行人解答，「這個是吉祥平安的啦，比較花功夫的才會這麼做，現在很少人會弄了」、「鉛代表緣，是正向的」、「這是很傳統的東西，現在很少看到了！你朋友真的很用心」。

也有知情網友解釋背後典故，「以前的大戶人家在家裡添丁的時候，嬰兒收衣服表示「熬大漢」（祝福快快長大），比較功夫的還會去求平安符來加持幼嬰！是台灣民間習俗，現在少看到，是因為已經傳承式微」。