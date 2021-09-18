終於來到了下半年的百貨周年慶開跑的季節，今年桃園的購物中心率先開打，台茂購物中心今年就搶先在16日到10月18日一連34天，推出全館、指定專區滿千送百，還有高檻再加碼，以及獨家優惠商品等周年慶活動，緊接就有中壢大江購物中心從18日到10月31日期間，打造了共44天「史上最長的周年慶」活動，更推出除了基本的滿千送百優惠以外，還有如超值優惠商品1折起等下殺。

台茂購物中心的LE CREUSET媽咪鍋、防燙握把，原價1萬6080元，限量桃園獨家特價7680元。（台茂購物中心提供）

台茂購物中心今年的周年慶就主打全館滿千送百以外，還有不能少的專區滿千送百優惠，像周年慶必備的1樓化妝品、香氛區及內衣區，29日前單筆滿3000送30、滿萬再加送300等以外，更特別在9大專區推出了高檻加碼送優惠，滿7000元起即加碼送200或300，另外還有以女性及兒童為主、超過10個以上的人氣品牌將陸續進駐館中搶客，希望挽回受疫情所影響的業績。

中壢大江購物中心今年就為了預防疫情而造成的不確定風險，同時也樂觀看待整個消費市場因青埔商圈活絡、周慶優惠回饋、振興五倍券等刺激下，期待民眾再創後疫情的消費爆發力，因此特別延長了周年慶的時間至44天，全館指定店櫃消費滿5000送400，大江聯名卡友當日累滿5000再加送100，化妝品、香氛與內衣店櫃則滿3000送300，還有獨家優惠日系國民服飾滿3000送200，另外同樣也有多家新店如美國第一大梳具品牌Olivia Garden、日本銷售No.1的MEGANE ICHIBA眼鏡市場等新店登場，完美助攻周年慶。

台茂購物中心中全新登場的MAKE UP FOR EVER，周年慶祭STEP1妝前蜜粉組，原價3650元特價2450元。（台茂購物中心提供）

大江購物中心周年慶首波超值排隊商品，Dyson Supersonic 新一代吹風機 HD08，原價1萬4600元，限量80台特價1萬4600元，獨家加贈大江禮券2600元。（大江購物中心提供）